「アウトランダー」(C)2026 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. ドラマ「アウトランダー」ファイナルシーズン（シーズン 8）が、動画配信サービスHuluで4月3日より独占配信される。その最終章撮影の裏側をとらえたメイキング＆オフショットが公開された。【写真】公開された「アウトランダー」メイキング＆オフショット全世界の推定販売部数5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラ