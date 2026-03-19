昨年6月末にテレビ東京を退社したアナウンサー・大江麻理子（47）の8カ月ぶりの“本格復帰”が話題になっている。【こちらも読む】大江麻理子アナはテレ東辞めても経済的にはへっちゃら？「夫婦で資産100億円」の超セレブ生活2001年のテレ東入社から、看板アナとして報道番組『ワールドビジネスサテライト（WBS）』のメインキャスターやバラエティー番組まで幅広く活動してきた大江アナ。退社時には「ゆっくりしたい」と、惜し