春の風物詩・センバツ高校野球がいよいよ開幕。初日から初戦を迎えるのが、愛知の中京大中京。実はこの冬、選手たちはある取り組みを行ったそう。 【写真を見る】【センバツ高校野球】空腹時間を作らない“補食”&筋トレで肉体改造 甲子園常連校･中京大中京 秋の悔しさバネに大奮闘 強くなるために奮闘したナインに密着しました。 春夏通算60回以上甲子園を経験している、愛知の強豪 中京大中京硬式野球部。この春・33回