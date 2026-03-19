銃社会のアメリカでは頻繁に銃乱射事件が起きており、2026年3月にはテキサス州オースティンの繁華街で銃撃事件が発生して3人が死亡して10人以上が負傷したほか、バージニア州ノーフォークの大学では教室内で発砲事件があり1人が死亡して2人が負傷しました。そんな中、テキサス州に拠点を置くAngel ProtectionというAIスタートアップが、AIを使用して銃乱射事件を起こそうとする人間をいち早く特定する技術を発表しました。The Texa