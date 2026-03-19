北村匠海が主演を務める4月13日スタートのドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）に、黒崎煌代が民放ドラマに初出演することが決定した。北村演じる朝野先生の生徒役として、初共演を果たす。【写真】カンヌ、上海で絶賛『見はらし世代』黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生を捉えた場面写真本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、