１９６９年にスタートし、今もなお愛され続けるフジテレビ系人気アニメ「サザエさん」が、２２日に「サザエさん春の行楽スペシャル」（日曜・午後６時）として１時間スペシャルで放送される。その中の「サザエ、シャチに会いに行く！」に、実力派声優の沢城みゆきがゲスト声優として出演することわかった。沢城が演じるのはサザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波。