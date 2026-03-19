タレントのギャル曽根が息子ともんじゃを食べに行った様子を公開し、話題を呼んでいる。１９日までにインスタグラムで「もんじゃ食べに行きました息子がもんじゃ作ってくれました」と書き始め、春から中学２年生になる息子がもんじゃを作っている様子をアップ。口元にイケメンオーラが漂う。「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてたら、、、それくらい作れるよ！！と、もうすぐ中２男子いつまでも可愛い息子は絶