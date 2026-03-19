なにわ男子・高橋恭平が主演を務める青春ラブストーリー映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の予告映像とメインビジュアルが解禁された。予告映像では、なにわ男子による書き下ろし主題歌「ビーマイベイベー」も初公開。高橋のコメントも到着した。【動画】三角関係が加速していく…公開された予告映像本作は、斉木優による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”