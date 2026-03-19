5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日公開）のティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】結婚を機に、過去と未来に向き合う兄妹を描く『平行と垂直』の特報映像同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加した作品。安田が演じるのは自閉スペクトラム症の兄・大貴。のんは、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた妹・希を演じ