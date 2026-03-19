【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「ここしかないコース」の衝撃ゴラッソなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが日韓戦で突き刺した理不尽なスーパーゴールに、放送席も驚きを隠せなかった。難しい角度からニア上を撃ち抜いた一撃に、実況と解説も騒然とした。日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ20