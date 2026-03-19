コスパの良い大容量の肉や魚を買い下味をつけて冷凍保存する人が増えるなか、もみ込むだけでOKの「下味冷凍専用の調味料」も続々登場しています。 【写真を見る】タイパで人気「下味冷凍」“肉がパサつく”悩み解消の専用調味料も大ヒット【THE TIME,】 タイパ時代の新常識「下味冷凍」「安くなっているのとかを買って、1回分の量に分けて生姜焼きとか甘辛風とかに味を分けて冷凍して夜すぐ食べられるように」（20代女性