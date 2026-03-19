Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）が3月28日午前0時から配信される。劇中では日本各地のサウナとグルメをめぐりながら癒やされていく役柄を演じることにちなみ、ドラマ初共演ながら「サウナで言えば、90℃前後ぐらい」（岩本）と“ちょうどよい”温度感の2人に見どころやお互いの印象を聞いた。【写真】とっても仲良し！岩本照&松田元