ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで生じている船舶や船員への影響に対処するため、国連の専門機関IMO＝国際海事機関が臨時の理事会を開きました。記者「まもなくイギリス・ロンドンの国連の専門機関で、ホルムズ海峡の船舶の航行について話し合う会合が開かれます。日本の代表の姿もあります」18日、ロンドンで開かれたIMOの臨時理事会でドミンゲス事務局長が演説し、ホルムズ海峡周辺では船への攻撃により、少なくとも7
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