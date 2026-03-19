2月の衆院選を受けて、「性的マイノリティーを公表する国会議員がゼロになった」との声が広がり、当事者の声を親身になって国会に届けてくれる人がいなくなったという懸念が上がっている。【映像】尾辻かな子氏が2007年にカミングアウトしたときの様子（実際の映像）性的マイノリティーであることを公表した国会議員といえば、尾辻かな子前衆院議員が知られている。大阪府議時代に自身が同性愛者であることを公表。周囲の反応