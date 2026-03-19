【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比89銭円安ドル高の1ドル＝159円83〜93銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1447〜57ドル、183円05〜15銭。米イスラエルとイランの交戦が激化する中、原油価格が上昇。日本経済に悪影響が及ぶとの警戒感から、円売りドル買いの動きが優勢だった。