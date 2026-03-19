日本を代表するサクソフォーン奏者・ジャズミュージシャンの渡辺貞夫が、3月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。93歳になった今も現役の渡辺が、楽器を始めた17歳当時の思い出を語った。【映像】音楽を始めた17歳頃 渡辺は、アルトサクソフォンを手に番組に登場。黒柳徹子が「よく、そんなややこしそうな楽器をおやりになろうと」と尋ねると「ややこしくないです。ただ曲がってるだけですから」と笑い「憧