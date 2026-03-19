元SKE48／AKB48の女優木〓ゆりあ（30）がこのほど取材に応じ、グループ卒業以来9年ぶりの写真集「アップデート中」（25日発売、扶桑社）の見どころを語った。30代を迎えた心境の変化も明かした。【聞き手・横山慧】−発売の経緯は木〓30歳記念の写真集どうですか、ってオファーをいただきました。9年間全くグラビアもやってなかったので、最初はちょっとやっぱどうしようかなって1回迷いました。前の写真集（17年発売）が最後の