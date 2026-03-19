ACEesの浮所飛貴が、19日放送の日本テレビ系昼の情報バラエティー『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55〜後1：55）に出演し、木曜シーズンレギュラー・榊原郁恵、バッテリィズ（エース、寺家）とともに千葉・鴨川市で朝食のおいしい宿を調査する。【番組カット】ベッドにダイブ！ウッキウキ！な浮所飛貴今回の旅の舞台は、春の訪れを感じる鴨川市。宿泊と食事を分けて考える「泊食分離」は今や旅の新常識となっている。夕食は