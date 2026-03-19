大阪市東淀川区のマンションの一室で18日、高齢男性が血を流して死亡しているのが見つかり、警察は事件と事故の両面で調べています。遺体が見つかったのは、東淀川区西淡路の集合住宅で、18日午後零時半ごろ「男性が自宅で倒れている」と消防を通じて通報がありました。連絡が取れない入居者の安否確認のため管理人がベランダから室内で倒れている男性を発見したということです。男性はワンルームマンションの部屋の居間で仰向けに