俳優柄本佑（39）が主演を務める映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）が2月27日に公開され、初日3日間で興行収入2億円、15万人動員の好スタートを切った。同作は、直木賞と山本周五郎賞を歴代3人目となるダブル受賞を果たした井紗耶子氏の同名小説を実写化。江戸・木挽町の森田座近くで、なにわ男子・長尾謙杜（23）が演じた美濃遠山藩士の伊納菊之助が、父清左衛門を殺害して逃亡した、北村一輝（66）が演じた作兵衛の首を討ち