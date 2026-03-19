お土産を買うために、ほんの短い間、車を離れたという投稿主さん。車へ戻ると、思わず頬がゆるむような微笑ましい光景が広がっていたといいます。投稿は記事執筆時点で7千再生を超え、「可愛い運転手さん」「運転できそうｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：秋田犬と一緒にドライブ→ほんの少し、車内で待ってもらった結果…戻った時の『思わずニヤける光景』】 車に戻ると見えたのは… TikTokアカウン