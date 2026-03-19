道南の松前町で、クマが市街地に出没したことを想定した訓練が実施されました。冬眠からあけてクマの出没が増えてくるこの時期、注意が必要です。（ハンター）「(クマが)見えていますが、後ろに車があるため発砲は無理です」松前町で実施された訓練には、警察やハンター、役場職員などあわせて２９人が参加しました。市街地でクマが目撃されたという想定で、付近の住民への呼びかけから発砲までの手順を確認しました。