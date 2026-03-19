企業の採用活動が本格化しています。新千歳空港ではきのう、空港内の事業者が集まり、学生らを対象にした合同企業説明会が開かれました。新千歳空港で開かれたのは航空会社や空港事業者の人材確保や、業務内容を知ってもらうことを目的とした合同企業説明会です。２０の事業者がブースを設け、現役の社員らが働き方や仕事のやりがいを語りました。（参加した学生）「私自身、もともと空港で働きたいという夢があるので、その