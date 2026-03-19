采配に“枷”がかかっていたデローサ監督にも言い分がありそうだ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会振りの優勝を目指した米国代表は3月17日、ベネズエラ代表と決勝戦を戦い2-3で敗れた。2点を追いかける展開が終盤まで続き、8回にブライス・ハーパーの本塁打で同点に追いつくも、9回に決勝点を許して前回大会に続き頂点の座を逃した。【動画】敬遠直後…大谷翔平がベネズエラのベンチにアピールし