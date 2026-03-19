WBCのMVPに輝いたガルシアは、昨季のMLBでブレイク。ゴールドグラブ賞を獲得した(C)Getty Imags第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラ代表が王者に輝いた。決勝の米国代表戦では、試合序盤にマイケル・ガルシアの犠牲フライで先制すると、5回にウィルヤー・アブレイユのソロ本塁打で追加点をあげ、9回にエウヘニオ・スアレスが決勝の適時2塁打を放ち3-2。スター軍団・米国との緊迫の一戦を制し、ベネズエ