NHK井上樹彦会長が18日、都内で定例会見に出席した。Netflix独占配信の今回のWBCについて「あまり好ましいことではないと考えています」と述べ、今後の放送実現について「模索したい。（コンテンツを）取捨選択していくこともやっていかなければならない」。また、今月に報道局スポーツセンターの中元健介チーフディレクター（50）が女性への不同意性交などの疑いで警視庁に逮捕された件を受け、全局員に公私にわたる法令順守と高