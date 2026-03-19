沖縄に在住している人気女優の、飾らないラフな姿が公開された。沖縄・今帰仁村（なきじんそん）にある農産物直売所「今帰仁の駅そ〜れ」の公式インスタグラムが１８日までに更新され、４４歳女優が登場。「昭和居酒屋北山（ほくざん）食堂」とプリントされたＴシャツを着て、大きなキャベツを手にニッコリ。「目利きの職人の腕で、本日の北山食堂のメニューが、美味しくなります。毎回、今帰仁産朝採れの野菜お買い上げあ