GACKTが18日、都内で行われたテレビ電話アプリ「POPOPO」サービス発表会に登場した。ドワンゴ創業者川上量生氏、「2ちゃんねる」開設者西村博之氏、「新世紀エヴァンゲリオン」の庵野秀明氏ととともに、サービスを運営する株式会社POPOPOの取締役に就任。「川上くんは25年前に初めてできた友だち。365日中364日一緒にいた。彼から手伝ってと誘われ、僕にできることがあるならと引き受けた」。会見前に初めて取締役会が開かれたが「