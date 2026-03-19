日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝で右膝を痛めたカブス・鈴木誠也について報じた。鈴木は準々決勝のベネズエラ戦で初回、鈴木は二盗を試みてヘッドスライディングした際に負傷し、途中交代。チーム合流後にＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査を受け、１７日（日本時間１８日）にカブスのカウンセル監督が右膝の後十字じん帯の軽度の損