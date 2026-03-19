「100点が取れた！」と喜ぶわが子に、ついかけたくなる「あのひと言」がある。親なら誰もが、ごく自然に口にしてしまうフレーズだ。その言葉をきっかけに、子どもが勉強に対して後ろ向きになってしまうとしたら……？その意外な落とし穴に警鐘を鳴らすのは、通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さんだ。このたび、佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の