“超特急の弟分”6人組ダンスボーカルグループLienel（リエネル）が18日、大きな1歩を踏み出した。この日、都内で1stEP「Osyan」リリースイベントを開催。同EPのリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」など全5曲を披露し、集まった「Lien」（ファンの総称）から黄色い歓声を浴びた。学ラン風衣装で踊る同曲をプロデュースしたのは氣志團の綾小路翔（49）。武田創世（16）が「ツッパリ要素を教えていただきながら歌いました」と振