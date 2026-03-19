元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが、長男の卒業式を明かした。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎｄａｙ．長男の卒業式でした」と報告。「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた３年間でした。けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた３年間でした」と振り返り、「おめでとうと共にありが