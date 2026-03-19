森田剛（47）が18日、東京・紀伊国屋ホールで開かれた今日19日開幕の主演舞台「砂の女」合同取材会で、初共演の藤間爽子（31）を「腰が強い」と、独特の言い回しで絶賛した。安部公房氏が62年に発表し、勅使河原宏監督の映画版が66年の米アカデミー賞で監督賞、外国語映画賞（現国際長編映画賞）にノミネートされた代表作を、脚本・演出の山西竜矢氏（26）が再構築。森田は深い穴の底に閉ざされた家に迷い込んだ男、藤間は砂をかき