「母の姿を見て、大学卒業後は専業主婦になるつもりだったんです。だから、おかみさんの話があったときも、最初は『絶対にやらない。誰か探してきて』と」。そう笑って話すのは、かつて土俵で日本一に輝いた「元相撲女王」であり、現在は雷（いかづち）部屋を切り盛りするおかみの垣添栄美さん。運命に導かれるように雷親方（元小結・垣添）と結婚し、今では部屋を支える「もう一人の師匠」として、親方とともに奮闘を続けています