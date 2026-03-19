◆ファルコンＳ追い切り（１８日・栗東トレセン）第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（２１日、中京）で２度目の重賞挑戦となるタマモイカロスは栗東・ＣＷコースでモズロックンロール（６歳３勝クラス）を内から追走。直線で馬体を並べると、首もしっかり使ったフォームで脚を伸ばし、半馬身前に出た。５ハロンは６５秒２でラスト１ハロンは１１秒０。その脚は速さだけではなく、力強さも兼ね備えていた。初のコンタクトとなった小沢