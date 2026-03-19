なにわ男子が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）で開催された「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年アニバーサリー・セレモニーにスペシャルゲストとして登場した。エリアは21年3月18日に開業。大橋和也は「なにわ男子もデビューして5周年なんですよ。同い年の場所で、なにわ男子全員そろって、この場に立てていることがすごくうれしい」と声を弾ませ、「一致団結して無敵状態でがんばります」と力