1971年に京都の屋台から始まった「天下一品」。創業者・木村勉会長が、他店との差別化のため苦心して生み出した「こってりラーメン」のスープは、社内でも製法を数人しか知らない門外不出の味だ。どのラーメン店もまねできない唯一無二の存在として、ファンからは「天下一品そのものがジャンル」と称される。ご当地ラーメンではなく、独自の立ち位置を確立したその戦略とこだわりに迫る。※本稿は、ラーメンライターの井手隊長著、