吉川愛（26）と桜田ひより（23）が18日、都内のワーナーブラザーススタジオツアー東京で行われた特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに初代アンバサダーとして登壇した。桜田は01年の第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」公開後に生まれ「小さい時に、お父さんと見たのが初めて。生まれた時は公開されていた先輩」、同作が最も好きな吉川も「魔法を使ってみたい夢があった時に母に見せてもらった」と思