イランメディアは18日、イラン南西部にある世界最大級の天然ガス施設が攻撃を受けたと報じました。イラン側は報復として湾岸諸国のエネルギー施設を攻撃するとしていて、緊張が高まっています。一方、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への各国に対する艦船派遣要求を取り下げたアメリカのトランプ大統領は18日、SNSに「同盟国は積極的に協力すべきだ」と投稿し改めて不満をにじませました。トランプ大統領は18日、SNSに「ア