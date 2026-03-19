女優白石聖（27）が18日、都内でメナードのスキンケア商品「フェアルーセント」新ミューズ就任発表会に出席した。学生時代に習っていた書道も披露。銀色の炭で「全方位ブライトニング白石聖」と書き「筆を握るのは久しぶりなので緊張しました」と照れた。デビュー10周年を迎えており、もともとは声優に憧れていたことも明かした。10年前の自分にかけたい言葉については「そのままで大丈夫。なるようになるから、と声をかけたいで