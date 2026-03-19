読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、ひとつ年下の彼氏との間に起きた成人式での大事件です。送られてきた1枚の写真から、彼の信じられない嘘と裏切りが次々と明らかになります。成人式の日に届いた彼からの写真私には、ひとつ年下の彼氏がいました。彼が成人式を迎えることになり、お祝いの気持ちを込めて「会場に花束を持っていきたいな」と提案。しかし、彼は「気持ちはすごくうれしいけど、俺の地元は沖