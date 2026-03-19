岐阜市の歓楽街で、面識のない男性を刃物で刺して殺害しようとしたなどとして、19歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、岐阜市の会社員で19歳の男です。警察によりますと、男は今年1月の深夜、岐阜市内の繁華街で、会社員の男性(25)の顔や首を刃物で切り付けるなどして、殺害しようとした疑いが持たれています。男性は全治2週間の軽傷を負いました。男は被害に遭った男性と面識はなく、調べに対して容疑を否認してい