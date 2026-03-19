ヘアアイロンブランドで知られるクレイツから、次世代セルフスタイリングライン「9012（キューゼロイチニ）」と人気アイドルグループFRUITS ZIPPERのコラボレーションアイテムが登場します。持ち運びにも便利なコードレスストレートアイロンに、メンバーカラーを取り入れた特別グッズをセットにした限定商品。2026年3月15日（日）よりクレイツ公式オンラインショップで予約販売がスタ&#