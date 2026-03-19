【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、１バレル＝１００ドルを突破した。イランがカタールの天然ガス施設を攻撃したと伝わり、エネルギーの安定供給に対する不安が広がった。