オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（20）が17日放送の日本テレビ系バラエティ『踊る!さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。兄・大弥投手もメンバーとして出場していたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表は惜しくも15日の準々決勝で敗退したが、同大会での観戦チケットについて言及する場面があった。【写真】兄・大弥投手の侍ジャパンユニフォーム姿を披露した宮城弥生