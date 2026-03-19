イランメディアは18日、イラン南西部にある世界最大級の天然ガス施設が攻撃を受けたと報じました。イラン側は報復として湾岸諸国のエネルギー施設を攻撃するとしていて、緊張が高まっています。イランへ軍事作戦が続くなかイスラエル軍は18日、イランのハティブ情報相を殺害したと明らかにしました。イスラエル側はハティブ氏が反政府デモの弾圧で重要な役割を果たしていたとしています。こうしたなかイランメディアは18日、南部ブ