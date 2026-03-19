ドローンによるリモートセンシングと過去の画像資料を活用することで、ある研究者は甘粛省疏勒河流域における古代都市遺跡が「水に依存した居住形態」という分布パターンになっていたことを明らかにし、乾燥した地域における古代人の環境に対する適応戦略への理解を深めた。また、江漢平原における先史時代の治水研究では、ドローン撮影と3次元再構築を通じて、先住民が地形を利用し、ダムや水路システムを構築して干ばつと洪水の