16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と野村弘樹氏が中日の新外国人・サノーについて言及した。佐伯氏は「この選手が6番という打順にいると、クリーンナップが返したチャンスがあるじゃないですか、そのあと、クリーンナップの選手が塁上に残る。その選手を返す役目をしてもらいたい。そうするとドラゴンズの得点力が上がる」と、走者を返す役割として期待。さらに佐伯氏は「僕の感