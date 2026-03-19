今野瑠斗はドイツのマインツ・アスレチックスでプレーする昨季までDeNAでプレーした今野瑠斗投手が、今季からドイツプロ野球リーグのマインツ・アスレチックスでプレーする。DeNAでは支配下に上がることができず、高卒からわずか3年間で戦力外に。21歳が新たな挑戦の場に選んだのは、決して野球が盛んとはいえない国だった。「多少不安はある中で、楽しみが勝っているのもあって、行って挑戦したいという気持ちが強いんです。野