JR東海は、高山線の岐阜県飛騨市から富山県の間で、橋脚の復旧作業を実施するため一部の区間で列車の運転を見合わせると発表しました。JR東海によりますと、飛騨市の杉原駅と富山県の猪谷駅の間にある宮川をまたぐ橋梁で、橋脚周りの地盤が川の流れによって削られ安定性が低下していることが、3月17日の点検で確認されました。JR東海は、列車の運行に直ちに影響はないとしていますが、安全を確保するため復旧作業の実施を決